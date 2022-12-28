28 декабря 2022, 05:35
Российско-китайские морские учения завершились
Минобороны: учения России и Китая «Морское взаимодействие — 2022» завершились
Совместные российско-китайские маневры, которые проходили в акватории Восточно-Китайского моря с 21 по 27 декабря, официально завершились, сообщили в Минобороны России.
«Отряды боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Народно-освободительной армии Китая завершили отработку практических задач в рамках двустороннего военно-морского учения „Морское взаимодействие — 2022“, которое проходило в акватории Восточно-Китайского моря», — говорится в заявлении.
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Военные отработали освобождение судна от условного противника, а также действия по поиску пропавших в море. Участники маневров выполнили стрельбы глубинными бомбами и по надводным мишеням.
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Западные СМИ неоднократно писали, что укрепление взаимоотношений России и Китая беспокоит США и Евросоюз. Интеграция двух сильных держав «бросает вызов» другим государствам.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время визита в Китай встретился с лидером страны Си Цзиньпином и передал ему послание от президента Владимира Путина.
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