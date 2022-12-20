Мир 20 декабря 2022, 05:53 Учения с Россией показывают решимость вместе реагировать на угрозы — КНР Минобороны КНР: учения с Россией показывают решимость вместе реагировать на угрозы Пресс-служба Минобороны

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Совместные учения России и Китая «Морское взаимодействие» показывают решимость двух государств совместно реагировать на угрозы безопасности на море. Об этом заявили в Минобороны КНР, сообщил ТАСС.

«Цель этих учений — показать решимость и способность двух сторон усилить совместное реагирование на угрозы безопасности на море, поддерживать международный и региональный мир и стабильность», — сказано в заявлении китайского оборонного ведомства.

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Как отмечено в заявлении, целью учений также является большее углубление российско-китайского всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства «в новую эпоху».

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«Морское взаимодействие» пройдет в акватории Восточно-Китайского моря между городами Чжоушань и Тайчжоу китайской провинции Чжэцзян.

Союз Китая и России представляет для Запада серьезного экономического конкурента. Об этом еще в ноябре заявлял военный аналитик Константин Сивков. По его словам, западным странам следует насторожиться не только из-за развития экономических связей России и Китая, но и из-за их совместных военных учений. Нынешние реалии, как заметил Сивков, способны изменить миропорядок, сделав его многополярным, а также ослабив влияние Соединенных Штатов на другие государства.