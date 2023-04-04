Мир 04 апреля 2023, 00:06 Монахов Киево-Печерской лавры призвали не покидать обитель Арестованный наместник Киево-Печерской лавры Павел призвал братию не покидать монастырь РИА «Новости»

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Заключенный под домашний арест наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Павел в обращении на YouTube-канале призвал братию не покидать пределы монастыря. По его словам, выступающие сегодня против Украинской православной церкви вскоре пожалеют об этом.

«Дорогие братья и сестры, я вас прошу об одном: ни за что не уходите из лавры, не становитесь предателями. Я с вами буду общаться. Я благодарен всем, кто имеет хоть малейшее отношение к церкви», — заявил митрополит и призвал людей продолжать приходить в Киево-Печерскую лавру.

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По словам наместника, многие уже сейчас просят прощения за то, что примкнули к раскольникам. Несмотря на надетый «браслет», молитвы дают бодрость и поднимают дух, подчеркнул Павел.

Наместника лавры обвинили в работе на Россию и разжигании межрелигиозной розни. Представители СБУ отметили, что пришли к таким выводам, изучив публичные выступления митрополита. Шевченковский районный суд Киева отправил его под арест, а сам священник назвал это решение политическим заказом.