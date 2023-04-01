Мир 01 апреля 2023, 23:41 Митрополит Павел назвал политическим заказом свой арест Митрополит Павел назвал решение о своем домашнем аресте на два месяца политическим заказом РИА «Новости»

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Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел назвал политическим судом решение о своем домашнем аресте на два месяца. Священнику вменяют, в частности, разжигание межконфессиональной вражды, сообщил Telegram-канал «Украина.ру».

Митрополит заявил, что оснований для его ареста нет, так как он ничего не сделал.

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«Знаю, что это политический заказ, потому что мне угрожали. Служба безопасности Украины вызывала меня к директору музея, сказали, что против вас нужно открывать… Я знаю, кто это, но не стану разбираться — это не в моем стиле», — сообщил настоятель монастыря.

Православный священник отметил, что как верующий человек воспринимает случившееся как волю Божью и относится к этому абсолютно спокойно и с честью. Он добавил, что отбывать срок ему придется в месте, где нет ни связи, ни тепла, ни света, «ни кружки, ни ложки».

Суд в Киеве 1 апреля принял решение поместить митрополита Павла под домашний арест с применением электронного браслета. Очевидцы рассказали об обысках в доме наместника лавры, сам митрополит в разговоре с прихожанами сообщал о «домашнем аресте» и некоем протоколе, который ему «нужно подписать».

Ранее сообщалось, что на судебное заседание священнослужителя доставили из больницы, куда он попал после первого слушания. Сначала судья объявил о перерыве до 3 апреля, а когда митрополита довезли до больницы, переназначил заседание и потребовал принудительного возвращения отца Павла.