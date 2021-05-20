Момент крушения военного Як-130 в Белоруссии снял видеорегистратор

Момент крушения Як-130, который разбился в белорусских Барановичах 19 мая, попал на камеру видеорегистратора. В результате авиакатастрофы два пилота погибли.

На кадрах семисекундного ролика виден взрыв, языки пламени и густой черный дым.

Военно-учебный самолет Як-130 разбился днем 19 мая при взлете с военного аэродрома. Он упал в частном секторе в Барановиче. В Минобороны Белоруссии заявили, что экипаж во время тренировочного полета обнаружил техническую неисправность.

«Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались», — рассказали в ведомстве.

Местное издание «Наш край» сообщило, что самолет взлетало с аэродрома в направлении Восточного микрорайона. Информации о пострадавших среди местных жителей нет.

На месте крушения работали экстренные службы. Официальная причина произошедшего будет озвучена позже. По факту случившегося Следственный комитет Белоруссии открыл уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.