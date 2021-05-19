Уголовное дело возбудили после крушения военного самолета в Белоруссии

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело после крушения военного самолета под Барановичами в Брестской области. Он разбился во время учебно-тренировочного полета, летчики погибли. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

«Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 465 („Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц“) Уголовного кодекса Белоруссии», — сказано в сообщении.

По данным СК, сейчас на месте крушения работает следственно-оперативная группа, которая в том числе опрашивает очевидцев. Работу координирует первый заместитель председателя Следственного комитета Олег Шандарович.

Ранее сообщалось, что самолет Як-130 Вооруженных сил Белоруссии разбился во время учебно-тренировочного полета. На борту находились два пилота, оба погибли. Президент республики Александр Лукашенко уже принес соболезнования родным и близким погибших.

СМИ писали, что самолет упал на жилой дом, но эта версия оказалась ложной. Пилоты смогли увести воздушное судно от населенного пункта, как только обнаружили техническую неисправность. В результате самолет упал вне домов. Последствия крушения уже ликвидированы МЧС, других жертв не было. Точные обстоятельства крушения сейчас устанавливают.