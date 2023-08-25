Мир 25 августа 2023, 09:20 Молочную продукцию «Простоквашино» на Украине переименовали Украинское подразделение Danone сменило название бренда «Простоквашино» Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Украинское подразделение французской компании Danone сообщило о переименовании бренда молочной продукции «Простоквашино». Изменения приурочили к отмечавшемуся накануне Дню независимости Украины, сообщили на странице компании в Facebook*.

«Мы переворачиваем страницу „Простоквашино“, чтобы открыть путь для нового украинского бренда „ПростоНаше“», — написали в Сети.

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Как добавили в украинском подразделении, День независимости — это праздник, символизирующий самое ценное. Поэтому новость о переименовании так значима для страны, подчеркнули в компании.

Логотип бренда сохранил сине-белую гамму с узнаваемыми полосками. Кота Матроскина — персонажа серии советских мультфильмов по сценарию Эдуарда Успенского — убрали, заменив на силуэт Украины с луговыми травами.

Ранее Белый дом ввел очередные санкции против России. Американский президент Джо Байден поздравил Украину и пообещал продолжить оказывать помощь киевскому режиму по различным направлениям.

Как стало известно, под ограничениями оказались 11 россиян, в числе которых — мать главы Чечни Аймани Кадырова и председатель правительства республики Муслим Хучиев, а также Международный детский центр «Артек» и его директор.

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