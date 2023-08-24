Мир 24 августа 2023, 18:29 Детский центр «Артек» и мать Кадырова оказались под санкциями США США внесли в санкционный список мать Кадырова и еще 10 россиян РИА «Новости»

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Америка ввела санкции против еще 11 россиян, в числе которых мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырова и председатель правительства республики Муслим Хучиев. Об этом написал ТАСС со ссылкой на управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Под санкциями также оказались командир специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев, уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев.

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Американские власти решили внести в черный список и Международный детский центр «Артек», писало радио «Комсомольская правда». Ограничения коснулись и его директора Константина Федоренко.

Белый дом ввел очередные санкции против России в День независимости Украины. Американский президент поздравил страну, анонсировал новые антироссийские санкции и добавил, что продолжит оказывать помощь киевскому режиму по различным направлениям.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо также сообщил, что страна намерена ввести санкции против четырех лиц и почти 30 организаций из России. Ограничения, сказал политик, относятся к тем людям и компаниям, чья деятельность связана с вооруженными силами, промышленным, финансовым и ядерным секторами.