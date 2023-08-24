24 августа 2023, 15:14
Байден заявил о введении новых санкций США против России
Белый дом: президент США Байден анонсировал новый пакет антироссийских санкций
США ввели новые санкции против России. Такое заявление сделал президент страны Джо Байден, его заявление опубликовал на своем сайте Белый дом.
Политик не стал раскрывать подробности новых ограничений. В заявлении он также поздравил Украину с Днем независимости.
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«Сегодня мы объявляем о новых санкциях», — отметил Байден.
Он добавил, что государство продолжит оказывать помощь Украине по различным направлениям.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в некомпетентности, проинформировал сайт kp.ru. Он отметил, что глава страны имел возможность «очень легко» урегулировать ситуацию вокруг Украины.
Канада решила ввести новый пакет антироссийских санкций. Об этом 23 августа сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Ограничения коснулись лиц и компаний, имеющих отношение к сфере промышленности, а также к военному, финансовому и ядерному секторам.
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