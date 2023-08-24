Мир 24 августа 2023, 15:14 Байден заявил о введении новых санкций США против России Белый дом: президент США Байден анонсировал новый пакет антироссийских санкций Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/globallookpress

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США ввели новые санкции против России. Такое заявление сделал президент страны Джо Байден, его заявление опубликовал на своем сайте Белый дом.

Политик не стал раскрывать подробности новых ограничений. В заявлении он также поздравил Украину с Днем независимости.

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«Сегодня мы объявляем о новых санкциях», — отметил Байден.

Он добавил, что государство продолжит оказывать помощь Украине по различным направлениям.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в некомпетентности, проинформировал сайт kp.ru. Он отметил, что глава страны имел возможность «очень легко» урегулировать ситуацию вокруг Украины.

Канада решила ввести новый пакет антироссийских санкций. Об этом 23 августа сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Ограничения коснулись лиц и компаний, имеющих отношение к сфере промышленности, а также к военному, финансовому и ядерному секторам.