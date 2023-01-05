Мир 05 января 2023, 10:09 Молдавские преступные группировки помогли бежать с Украины подлежащим мобилизации Anticoruptie: в Молдавии преступники помогли мужчинам с Украины бежать от мобилизации РИА «Новости»

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Молдавские преступные группировки помогают мужчинам, которые подпадают под мобилизацию, покинуть Украину. Об этом сообщило издание Anticoruptie.

В статье указали, что границу с Молдавией уже пересекли сотни потенциальных призывников. Средняя цена побега составляет от одной до пяти тысяч евро. Стоимость зависит от сговорчивости местных властей.

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Правоохранители Молдавии задержали сотрудника погранслужбы, который делал украинцам отметку в паспорте о пересечении границы за криптовалюту.

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В конце декабря стало известно, что Украину после введения военного положения попытались покинуть около 12 тысяч мужчин.

Военное положение на Украине ввели в день начала спецоперации, 24 февраля 2022 года. Последний раз его продлили в стране до 19 февраля 2023 года.

Ранее посольство России в Сараеве опровергло информацию о застрявших на границе Боснии и Герцеговины с Хорватией чеченцах, которые убегали от мобилизации.