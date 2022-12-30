Мир 30 декабря 2022, 19:08 Россия назвала спекуляциями сообщения о чеченцах на границе Боснии и Герцеговины Посольство России опровергло сообщения о застрявших чеченцах на границе Хорватии РИА «Новости»

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Западная пресса распространила слухи о якобы застрявших на границе между Боснией и Герцеговиной и Хорватией десятке чеченцев, которые бегут от мобилизации. Посольство России в Сараево назвала эти сообщения «спекуляциями», сообщило РИА «Новости».

«Спекуляции западной прессы по данному сюжету посольство не комментирует. Внимательно следим за развитием ситуации. Обращений российских граждан в этой связи не поступало», — сказали в дипмиссии.

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров попросил не трогать чувства чеченцев. Поводом послужило заявление папы римского, который в ноябре в интервью America Magazine назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине». Его слова вызвали негодование у общественности.

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Позже главе католической церкви все же пришлось взять свои слова обратно. МИД России по дипломатическим каналам удалось добиться от понтифика извинений. Кадыров хоть и принял их, но обратился ко всем с просьбой не трогать «чувств наших».