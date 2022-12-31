Мир 31 декабря 2022, 08:07 Украину после введения военного положения попытались покинуть около 12 тысяч мужчин Госпогранслужба Украины: из-за военного положения страну пытались покинуть 12 тысяч мужчин РИА «Новости»

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Украину после введения в стране военного положения нелегально пытались покинуть порядка 12 тысяч мужчин. Об этом информировали в Госпогранслужбе страны.

«Подводим итоги года: с начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно пересечь границу. К сожалению, 15 из них погибли на речном участке и в горах», — говорится в сообщении.

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Однако в ведомстве не уточнили, скольким украинцам все же удалось незаконно пересечь границу.

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Военное положение на Украине действует с 24 февраля. Его сразу же ввели после объявления Россией о начале спецоперации и с тех пор не раз продлевали. Последнее обновление действует до 19 февраля 2023 года.

Ранее в западной прессе распространились слухи о том, что якобы десятки чеченцев, убегающих от мобилизации, застряли на границе Боснии и Герцеговины с Хорватией. Посольство России в Сараево опровергло эти сообщения.