Мир 19 марта 2024, 13:02 Молдавия выразила протест послу России из-за выборов в Приднестровье РИА «Новости»

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Послу России в Кишиневе Олегу Васнецову выразили протест из-за открытия избирательных участков на территории Приднестровья во время президентских выборов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Молдавии.

«Послу была вручена нота о том, что один из сотрудников посольства был объявлен персоной нон грата на территории Республики Молдова и должен покинуть страну», — передали в министерстве.

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Власти Молдавии разрешили России открыть лишь один избирательный участок для голосования. Однако, как сообщило РИА «Новости», в Приднестровье было открыто шесть участков.

В начале февраля Молдавия вообще требовала не открывать избирательные участки в Приднестровье. В противном случае страна грозила ответными мерами. При этом в регионе проживают более 200 тысяч российских граждан. Ранее российского посла Олега Васнецова вызвали в МИД Молдавии и выразили протест из-за сообщений об открытии избирательных участков для голосования.