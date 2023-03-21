Мир 21 марта 2023, 04:06 Молдавия возобновила закупку газа у «Газпрома» после трехмесячного перерыва Глава «Молдовагаз» Чебан: Кишинев возобновил закупку газа у «Газпрома» после перерыва РИА «Новости»

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Молдавия в марте после трехмесячного перерыва снова начала закупать газ у «Газпрома». Об этом в Telegram-канале сообщил глава газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«В связи с мартовским потеплением потребление природного газа на левом берегу Днестра значительно снизилось. В данной ситуации, принимая во внимание, что цены природного газа, поставляемого ПАО „Газпром“ и АО „Энергоком“, практически идентичны, АО „Молдовагаз“ до конца марта 2023 года будет приобретать для своих потребителей порядка 0,7-0,8 миллиона кубометров ежедневно от ПАО „Газпром“ и около 1,3-1,5 миллиона кубометров ежедневно от АО „Энергоком“», — сообщил Чебан.

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С декабря 2022 года весь объем газа от «Газпрома» направлялся в Приднестровье на Молдавскую ГРЭС, расположенную на территории непризнанной республики.

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Председатель оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер 12 марта на акции протеста призвала молдавское правительство оплатить счета за газ, электроэнергию и отопление за три зимних месяца.

Ранее премьер-министр страны Дорин Речан заявил, что Молдавия больше не зависит от поставок российских энергоресурсов. Молдаване могут спокойно жить без российского газа или электричества, однако это означает установление более высоких цен.