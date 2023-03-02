Мир 02 марта 2023, 00:42 Власти Молдавии объявили о независимости страны от российских энергоносителей Премьер Молдавии Речан: республика перестала зависеть от поставок энергоносителей из РФ

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Молдавия больше не зависит от поставок российских энергоресурсов. Об этом сообщил премьер-министр страны Дорин Речан, написал ТАСС.

По словам главы правительства, жители Молдавии могут жить спокойно без российского газа или электричества. При этом Речан отметил, что это обстоятельство означает установление более высоких цен.

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Также премьер-министр указал на важность заботы об уязвимых слоях общества и о бизнесе, у которого пострадала конкурентоспособность. Он заявил о необходимости поиска инструментов компенсации на период адаптации предпринимателей.

«Но сейчас мы не зависимы от российского газа или электричества и будем инвестировать в экономику, чтобы обеспечить успех в долгосрочном периоде», — пояснил Речан.

Премьер-министр Молдавии заверил, что у правительства есть амбициозный план перехода на зеленую энергетику, которая позволит выйти на инвестиционную среду.

Россия заняла первое место в списке стран, куда хотели бы уехать жители Молдавии. Такими результатами опроса поделился Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республик.