Мир 12 марта 2023, 19:36 Протестующие призвали власти Молдавии оплатить счета населения за газ Зампред партии «Шор» Таубер потребовала от властей Молдавии оплаты счетов людей за газ РИА «Новости»

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Власти Молдавии должны оплатить счета населения за газ, заявила заместитель председателя оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер. Протестующие дали на выполнение требования меньше суток, сообщил ТАСС.

Таубер призвала молдавское правительство оплатить счета за газ, электроэнергию и отопление за три зимних месяца. Протестующие ожидают получить ответ от властей до 13:00 понедельника, 13 марта.

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«Если <…> правительство не ответит на наше требование, то мы оставляем за собой право предпринять все необходимые меры, чтобы заставить правительство выполнить волю народа», — предупредила зампред партии «Шор».

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После этого Таубер объявила митинг завершенные и отправилась в правительство, чтобы передать резолюцию с требованиями. Демонстранты обвинили президента Майю Санду в некомпетентности. По мнению людей, руководством Молдавии управляют из-за границы.

Ранее в Кишиневе начались столкновения между полицейскими и протестующими. Местные стражи правопорядка задержали 54 человека. По данным ведомства, 21 из них еще не достиг совершеннолетия.