Мир 15 мая 2023, 10:03 Молдавия собралась выйти из Межпарламентской ассамблеи СНГ Глава парламента Гросу: Молдавия инициирует выход из Межпарламентской ассамблеи СНГ piqsels

Читать 360tv в

Молдавия намерена выйти из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ. Такое заявление сделал председатель парламента республики Игорь Гросу, написало РИА «Новости».

«Это первый шаг, на уровне правительства и парламента. Мы предпримем и другие шаги», — подчеркнул спикер парламента, говоря о принятом решении.

Реклама

По словам Гросу, у Молдавии нет общих границ с СНГ. Кроме того, членство в содружестве не помогло решить проблем страны, добавил он.

При этом ранее президент Молдавии Майя Санду обвиняла Россию в желании дестабилизировать ситуацию в республике. Якобы РФ хочет, чтобы страна оставалась нищей и неуспешной.

При этом Евросоюз искусно начинает использовать партнерскую миссию, чтобы управлять Молдавией извне. ЕС всячески пытается закрепиться на постсоветском пространстве, поэтому применяет «развертывание полевых присутствий».