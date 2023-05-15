15 мая 2023, 10:03
Молдавия собралась выйти из Межпарламентской ассамблеи СНГ
Глава парламента Гросу: Молдавия инициирует выход из Межпарламентской ассамблеи СНГ
Молдавия намерена выйти из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ. Такое заявление сделал председатель парламента республики Игорь Гросу, написало РИА «Новости».
«Это первый шаг, на уровне правительства и парламента. Мы предпримем и другие шаги», — подчеркнул спикер парламента, говоря о принятом решении.
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По словам Гросу, у Молдавии нет общих границ с СНГ. Кроме того, членство в содружестве не помогло решить проблем страны, добавил он.
При этом ранее президент Молдавии Майя Санду обвиняла Россию в желании дестабилизировать ситуацию в республике. Якобы РФ хочет, чтобы страна оставалась нищей и неуспешной.
При этом Евросоюз искусно начинает использовать партнерскую миссию, чтобы управлять Молдавией извне. ЕС всячески пытается закрепиться на постсоветском пространстве, поэтому применяет «развертывание полевых присутствий».
Молдавия
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