Мир 28 апреля 2023, 12:54 ЕС уличили в планах управлять Молдавией Захарова: Евросоюз будет управлять Молдавией под прикрытием партнерской миссии Пресс-служба МИД РФ

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Евросоюз будет использовать партнерскую миссию в Молдавии, чтобы управлять республикой извне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова опубликовали на сайте ведомства.

По словам дипломата, ЕС все активнее старается закрепиться на постсоветском пространстве. Для этого Евросоюз применяет «развертывание полевых присутствий», указала Захарова.

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Когда в ЕС обращают внимание на партнерский характер своей миссии, они лукавят, отметила представитель МИД. Миссию разворачивают по смыслу общей политики Евросоюза в сфере безопасности и обороны, подчеркнула дипломат.

«Вывеска не должна создавать иллюзий относительно того, чем там будут заниматься представители ЕС, осуществляя де-факто внешнее управление Молдавией», — сказала Захарова.

Представитель дипломатического ведомства добавила, что ЕС превратился в геополитический инструмент США и НАТО, находящихся в конфронтации по отношению к России. Учитывая это, вряд ли новая европейская миссия поможет стабилизировать обстановку в Молдавии, подытожила Захарова.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что власти страны откажут во въезде президенту РФ Владимиру Путину. По словам главы молдавского правительства, республика не потерпит российского вмешательства во внутреннюю политику.