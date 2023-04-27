Эксклюзив 27 апреля 2023, 22:35 Путь нищеты и разрухи. Санду решила свалить на Россию вину за развал Молдавии «Голос Мордора»: Санду завершила путь развала Молдавии, начатый ее предшественниками РИА «Новости»

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Президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в желании дестабилизировать ситуацию в республике. Якобы ради достижения собственных целей, которые едва ли можно назвать благородными. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» напомнил Telegram-каналу «360», что Санду лишь завершила начатый ее предшественниками путь страны к нищете.

Далее — его прямая речь.

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Тут Майя Санду снова оживилась и выдала в эфир несколько прекрасных заявлений.

Оказывается — это Москва хочет, чтобы Молдавия оставалась нищей и неуспешной, а еще мечтает дестабилизировать ситуацию в республике ради достижения каких-то своих грязных целей.

Советское прошлое

Хочу напомнить Майи Санду, что Молдавия идет в Европу с 1991 года. До 1991 года она была республикой в составе огромного Советского Союза.

Маленькая его часть, но часть прекрасная. Цветущая, просто какой-то райский садик, утопающий в виноградниках на холмах, яблоневых и персиковых садах.

Молдавское вино знали во всем СССР, а плодоовощную продукцию можно было найти везде — от Таллина до Петропавловска-Камчатского.

Кишинев был крупным индустриальным центром, где производили огромную номенклатуру продукции — от тракторов и холодильников до микросхем и телевизоров. Развита была и легкая промышленность.

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Долгая дорога в Европу

А потом начался этот самый путь, в Европу. Хотя, судя по результату, путь в нищету и разруху.

Майя Санду очень льстит Молдавии, когда говорит, что Москва хочет ввергнуть ее в нищету. Как нищету можно ввергнуть в нищету? И насчет дестабилизации — тоже вопрос.

А что там дестабилизировать? Республика и так расколота, никакого единства в обществе нет. Да и население неуклонно уменьшается. Видимо, народ не очень-то верит тому пути, по которому идет страна.

Госпожа Санду, вся эта нищета и разруха, то, во что превратилась некогда цветущая советская республика сейчас, — ваших рук дело.

Вернее, вы только завершаете то, что делали ваши предшественники. Но у вас получается отлично. Вы даже умудрились лишить молдаван их собственного языка.

И нечего пенять на зеркало, коли рожа крива, честное слово.