Мир 12 января 2023, 00:19 Молдавия решила добиться вывода российских военных из Приднестровья МИД Молдавии: республика намерена дипломатией добиться вывода российских военных из ПМР РИА «Новости»

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Власти Молдавии намерены при помощи дипломатии добиться вывода российских войск с территории Приднестровья, заявил глава МИД республики Николай Попеску. В эфире телеканала TV8 он рассказал, что из-за заморозки отношений с Россией сделать это будет непросто.

Министр назвал присутствие российского контингента в Приднестровье «нелегальным». По его словам, военные создают фактор нестабильности и в республике, и в регионе в целом.

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«Единственный метод, каким мы хотим достичь этой цели — это дипломатия, переговоры и диалог с российской стороной и Приднестровьем», — добавил Николай Попеску.

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Ранее глава Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявлял, что формат «5+2» (Молдавия, ПМР, Россия, Украина и ОБСЕ) остается единственно возможным инструментом для урегулирования кризиса. В российским МИД отметили, что говорить о возобновлении переговоров в этом формате пока рано.

По мнению политолога Юрия Светова, разрешить конфликт можно после установления общей границы между Россией и Приднестровьем. Для этого необходимо успешно завершить спецоперацию.