Мир 20 декабря 2022, 15:31 Политолог Светов выразил желание установить общую границу между Россией и Приднестровьем

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Политолог Юрий Светов в разговоре с изданием РИА ФАН заявил о том, что общая граница между Россией и Приднестровьем смогла бы урегулировать все нападки, которые идут на регион в течение 30 лет.

По его словам, такое возможно лишь в случае успешного продвижения военных в ходе спецоперации.

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«Приднестровье получит общую с Россией границей. И все нападки на этот регион, все попытки ликвидировать его автономию и принудить к капитуляции, которые идут 30 лет, закончатся», — добавил Светов.

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Ранее министр иностранных дел Румынии Богдан Адреску сообщил, что не видит предпосылок со стороны России к предполагаемому «вторжению» в Молдавию.

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