Мир 26 декабря 2022, 09:39 Названы перспективы контактов в формате «5+2» по Приднестровью Замглавы МИД Галузин: говорить о контактах в формате «5+2» по проблемам Приднестровья рано Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Говорить о контактах в рамках переговорного формата «5+2» по приднестровской тематике пока преждевременно. Об этом заявил ТАСС заместитель главы МИД России Михаил Галузин.

«Очевидно, что будущее переговорного формата прояснится после разрешения ситуации на Украине», — подчеркнул он.

Реклама

В состав формата «5+2» входят Приднестровье и Молдавия в качестве сторон конфликта, Россия и Украина в качестве гарантов и посредников, ОБСЕ как посредник, Евросоюз и США как наблюдатели.

Реклама

О том, что формат «5+2» в урегулировании приднестровского конфликта сейчас невозможен, еще в мае говорил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Он указал на то, что формат в заморозке, поскольку два гаранта — Россия и Украина — сами находятся в конфликте, так что нужно развивать контакты в формате «1+1».

Однако уже в декабре президент Красносельский заявил, что «5+2» остается основным форматом переговоров Приднестровья и Молдавии и обсуждается даже возможность провести неформальную встречу участников.