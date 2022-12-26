26 декабря 2022, 09:39
Названы перспективы контактов в формате «5+2» по Приднестровью
Замглавы МИД Галузин: говорить о контактах в формате «5+2» по проблемам Приднестровья рано
Говорить о контактах в рамках переговорного формата «5+2» по приднестровской тематике пока преждевременно. Об этом заявил ТАСС заместитель главы МИД России Михаил Галузин.
«Очевидно, что будущее переговорного формата прояснится после разрешения ситуации на Украине», — подчеркнул он.
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В состав формата «5+2» входят Приднестровье и Молдавия в качестве сторон конфликта, Россия и Украина в качестве гарантов и посредников, ОБСЕ как посредник, Евросоюз и США как наблюдатели.
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О том, что формат «5+2» в урегулировании приднестровского конфликта сейчас невозможен, еще в мае говорил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Он указал на то, что формат в заморозке, поскольку два гаранта — Россия и Украина — сами находятся в конфликте, так что нужно развивать контакты в формате «1+1».
Однако уже в декабре президент Красносельский заявил, что «5+2» остается основным форматом переговоров Приднестровья и Молдавии и обсуждается даже возможность провести неформальную встречу участников.
Украина
Приднестровье
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