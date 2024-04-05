05 апреля 2024, 14:56
Молдавия осудила появление обломков БПЛА у границы с Украиной
МИД Молдавии осудил появление обломков дрона у границы и поддержал Украину
Министерство иностранных дел Молдавии осудило появление обломков беспилотного летательного аппарата на территории страны рядом с украинской границей. Эта информация появилась на странице МИД в соцсети Х.
Накануне молдавская погранслужба обнаружила части БПЛА у населенного пункта Этулия-Влэдичены. Согласно данным экспертизы, находка не представляет угрозы. В МИД напомнили, что обломки дрона нашли не в первый раз.
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«Предыдущий инцидент произошел всего два месяца назад. Молдавия поддерживает Украину», — отметили в ведомстве.
Фрагменты упавшего беспилотника обнаружили на юге Молдавии на границе с Украиной 17 февраля. До этого части БПЛА нашли 11 февраля. Пограничники предположили, что дрон сбили украинские системы противовоздушной обороны. Молдавские службы приняли все меры для поддержания порядка.
Беспилотники
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