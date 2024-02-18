Мир 18 февраля 2024, 04:12 Новые обломки беспилотника обнаружили на юге Молдавии на границе с Украиной Погранслужба Молдавии: возле Етулии на юге страны обнаружили новые обломки БПЛА РИА «Новости»

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Фрагменты упавшего беспилотника обнаружили на юге Молдавии на границе с Украиной. Об этом сообщила погранслужба страны в Telegram-канале.

Новые обломки обнаружили в 16:40 по местному времени (17:40 по московскому) 17 февраля возле села Етулия Ноуа Вулканештского района. Информацию направили в компетентные органы, место обнаружения ограничили.

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«Фрагменты дрона были обнаружены в поле примерно в двух километрах от линии молдавско-украинской границы и примерно в пяти километрах от населенного пункта», — сообщили в погранслужбе.

Обломки дрона в этом же районе обнаружили 11 февраля. Пограничники предположили, что беспилотник сбили украинские системы ПВО. В службе заверили, что опасности для населения нет, приняты все меры для поддержания порядка.