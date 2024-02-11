Мир 11 февраля 2024, 20:31 Обломки беспилотника обнаружили в Молдавии на границе с Украиной Погранполиция Молдавии сообщила о найденных на границе с Украиной обломках БПЛА РИА «Новости»

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Подозрительные обломки обнаружили в Молдавии недалеко от границы с Украиной. Пресс-служба пограничной полиции республики в Telegram-канале сообщила, что это могут быть части дрона.

Фрагменты беспилотника нашли недалеко от села Етулия района Вулкэнешты на юге страны, сообщила погранслужба.

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«Были обнаружены фрагменты беспилотника <...> В оперативном порядке информация была передана компетентным органам, а доступ в район падения обломков дрона был ограничен», — говорится в заявлении.

По одной из версий, это могут быть обломки дрона, сбитого украинской системой ПВО. В пограничной полиции заверили, что опасности для населения нет.

Новый глава МИД Молдавии Михай Попшой в конце января заявил, что страна продолжит выстраивать партнерство с Румынией и развивать стратегический диалог с США и Украиной. Министр также заявил, что в отношениях с Россией Молдавия будет основываться на своих интересах.