Молдавии предрекли тяжелую зиму из-за высоких цен на газ | 360°

Мир 12 сентября 2022, 20:15 Поделиться Telegram

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Viber Молдавии предрекли тяжелую зиму из-за высоких цен на газ Экс-президент Молдавии Додон назвал предстоящую зиму серьезным испытанием из-за цен на газ РИА «Новости»

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Молдавия войдет в 2023 год с астрономическими ценами на газ, которые серьезно ударят по экономике республики. Возникшие проблемы власти страны могли решить путем переговоров, но сделать это не позволили западные кураторы. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон.

После двух лет после победы на президентских выборах Майи Санду, отметил он, экономика Молдавии оказалась в серьезном кризисе. Инфляция достигла 34,3%, выросли цены на продукты и на газ. При этом все попытки исправить ситуацию успехом не заканчиваются, а причиной неурядиц называют геополитику и ситуацию на Украине.

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Додон заявил, что добиться снижения цен на российский газ правительство Молдавии могло, но для этого нужно предпринять шаги для переговоров. Бывший президент напомнил, что новый контракт с «Газпромом» Молдавия заключила в октябре прошлого года на пять лет. Правительство республики взяло на себя обязательство провести независимый аудит по накопившемуся долгу.

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«Никто не требовал от нас немедленно выплатить эти деньги. Но прежде чем продолжить поставки, „Газпром“ хотел внести ясность, как будут погашаться прежние долги», — подчеркнул Додон.

Вина Запада

Он добавил, что в ответ правительство Молдавии стало заявлять о каких-то политических требованиях. Хотя ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак во время визита в Кишинев пригласил Санду в Москву, чтобы провести переговоры по сотрудничеству. Она отказалась. По мнению бывшего главы республики, в этом виноваты западные кураторы.

«Нынешняя молдавская власть несамостоятельна в своих действиях, она полностью подконтрольна западным кураторам, которые запрещают ей контакты с Москвой. Свежий пример: на днях молдавская авиакомпания Air Moldova заявила о возобновлении полетов в Россию, где проживают и работают сотни тысяч наших соотечественников. <…> Но последовал окрик с Запада — и власти полеты в Москву запретили», — отметил он.

Додон добавил, что начавшиеся в Молдавии протесты только набирают обороты. Но особого результата ждать не стоит. Досрочные выборы можно провести не раньше начала следующего года.

«К сожалению, зиму нам придется встречать с нынешней властью. Нас ждет тяжелейшая зима с астрономическими ценами на энергоресурсы, с разбитой экономикой, провальной социальной политикой и с властью в лице Санду и ее партии, которые понятия не имеют, что со всем этим делать», — заявил Додон.

Осенью прошлого года Молдавия пережила энергетический кризис. После завершения срока контракта с «Газпромом» стороны не договорились о новой цене. В результате всю прокачку энергоносителя в республику приостановили.

Власти Молдавии просили сохранить поставки по старым ценам, но «Газпром» потребовал провести расчет по старым долгам, которые достигли 709 миллионов долларов.

В ходе переговоров стороны договорились о подписании нового соглашения с полной предоплатой по платежам и аудиту по просроченной задолженности. Но проверку так и не привели, так как независимые эксперты отказались приезжать в Молдавию из-за кризиса на Украине.

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