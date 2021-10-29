Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении контракта на 5 лет

Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии и «Газпром» договорились о продлении контракта о поставках газа в республику на пять лет, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства. Поставки начнутся с 1 ноября.

Переговоры между делегацией Молдавии и «Газпромом» завершились в Санкт-Петербурге, привело РИА «Новости» сообщение министерства.

«В рамках соглашения контракт между „Газпромом“ и „Молдовагаз“ будет продлен на пять лет, используя формулу, предложенную молдавской стороной», — говорится в сообщении.

Мининфраструктуры республики заявило, что Молдавия и «Газпром» согласовали формулу расчета стоимости газа и погашения долга, отметил ТАСС.

Молдавия купит у Украины полтора миллиона кубометров газа. Компания «Нафтогаз» выиграла тендер Energocom на закупку. Украинский «Нафтогаз» победил в четвертом раунде тендера. Первый выиграла польская PGNiG, второй тендер ушел к нидерландской Vitol, а третий — к PGNiG и швейцарской DXT Commodities. В Молдавии объясняют заключение соглашений о покупке газа для оценки возможности его импорта из альтернативных источников. Еще одна причина — необходимость уравновесить низкое давление в трубопроводе.