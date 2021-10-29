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    29 октября 2021, 21:24

    Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении контракта на 5 лет

    Молдавия заявила о договоренности с «Газпромом» о продлении контракта на пять лет

    Валерия Шафирко

    Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии и «Газпром» договорились о продлении контракта о поставках газа в республику на пять лет, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства. Поставки начнутся с 1 ноября.

    Переговоры между делегацией Молдавии и «Газпромом» завершились в Санкт-Петербурге, привело РИА «Новости» сообщение министерства.

    «В рамках соглашения контракт между „Газпромом“ и „Молдовагаз“ будет продлен на пять лет, используя формулу, предложенную молдавской стороной», — говорится в сообщении.

    Мининфраструктуры республики заявило, что Молдавия и «Газпром» согласовали формулу расчета стоимости газа и погашения долга, отметил ТАСС.

    Молдавия купит у Украины полтора миллиона кубометров газа. Компания «Нафтогаз» выиграла тендер Energocom на закупку. Украинский «Нафтогаз» победил в четвертом раунде тендера. Первый выиграла польская PGNiG, второй тендер ушел к нидерландской Vitol, а третий — к PGNiG и швейцарской DXT Commodities. В Молдавии объясняют заключение соглашений о покупке газа для оценки возможности его импорта из альтернативных источников. Еще одна причина — необходимость уравновесить низкое давление в трубопроводе.