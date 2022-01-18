Молдавия объявит режим ЧП из-за долгов перед «Газпромом»

Правительство Молдавии объявит в стране режим чрезвычайного положения, чтобы рассчитаться с долгами перед «Газпромом». Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступила премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

Она пояснила, что речь идет о платеже за январь. В данный момент с российской компанией ведут переговоры об отсрочке до того момента, пока не будут пересмотрены тарифы на газ.

«В зависимости от ответа „Газпрома“ мы рассматриваем введение режима чрезвычайного положения для точечных мер финансового характера, которые не могут быть предприняты в обычном режиме», — заявила Гаврилица.

Она пояснила, что речь в данном случае идет о возврате налога на добавленную стоимость регулятору «Молдовагазу». Полученные деньги могут отправить на погашение долгов перед «Газпромом». Как уточнил RT, речь идет о сумме 22 миллиона долларов.

Расплатиться с «Газпромом» за январские поставки энергоносителя молдавский регулятор самостоятельно не сможет. Генеральный директор «Молдовагаза» Вадим Чебан объяснил, что установленные тарифы не успевают за ростом цен на сырьевой бирже.

Он отметил, что Молдавия покупает российский газ по цене 647 долларов за тысячу кубометров, а максимальный показатель в тарифной сетке составляет 430 долларов. Рассчитывать на кредит регулятор не может из-за уже накопленных долгов перед российским холдингом.

Такая же ситуация сложилась в Молдавии в прошлом ноябре. Согласно подписанному контракту с «Газпромом», власти республики обязались оплачивать закупку до 20-го числа каждого месяца. Сумма складывалась из двух показателей: уже потребленного объема энергоносителя за прошлый месяц и половины объема в текущем месяце. Но из-за нехватки средств министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну обратился к главе «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой отсрочить выплату авансового платежа на 10−20 дней, чтобы накопить необходимую сумму.