Назарбаев находится в Нур-Султане
Пресс-секретарь Назарбаева: Елбасы находится в Нур-Султане
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не покидал страну после начала массовых протестов. Об этом в своем Twitter написал его пресс-секретарь Айдос Укибай.
Укибай отметил, что Назарбаев находится в настоящий момент в столице Казахстана. Он попросил не верить и не распространять ложную информацию. По словам пресс-секретаря, Назарбаев находится на прямой связи с действующим президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Также он рассказал, что Назарбаев провел несколько переговоров с главами других государств, дружественных Казахстану.
«Елбасы призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны», — заявил Укибай.
Ранее в СМИ появилась информация, что Назарбаев был арестован, но потом была опровергнута.
Утром 8 января стало известно, что экс-председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов был задержан правоохранительными органами, его подозревают в госизмене.