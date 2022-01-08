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    08 января 2022, 10:32

    Назарбаев находится в Нур-Султане

    Пресс-секретарь Назарбаева: Елбасы находится в Нур-Султане

    Максим Зинкин

    Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не покидал страну после начала массовых протестов. Об этом в своем Twitter написал его пресс-секретарь Айдос Укибай.

    Назарбаев находится в Нур-Султане

    Укибай отметил, что Назарбаев находится в настоящий момент в столице Казахстана. Он попросил не верить и не распространять ложную информацию. По словам пресс-секретаря, Назарбаев находится на прямой связи с действующим президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    Также он рассказал, что Назарбаев провел несколько переговоров с главами других государств, дружественных Казахстану.

    «Елбасы призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны», — заявил Укибай.

    Ранее в СМИ появилась информация, что Назарбаев был арестован, но потом была опровергнута.

    Утром 8 января стало известно, что экс-председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов был задержан правоохранительными органами, его подозревают в госизмене.