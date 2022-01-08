Назарбаев находится в Нур-Султане

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не покидал страну после начала массовых протестов. Об этом в своем Twitter написал его пресс-секретарь Айдос Укибай.

Укибай отметил, что Назарбаев находится в настоящий момент в столице Казахстана. Он попросил не верить и не распространять ложную информацию. По словам пресс-секретаря, Назарбаев находится на прямой связи с действующим президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Также он рассказал, что Назарбаев провел несколько переговоров с главами других государств, дружественных Казахстану.

«Елбасы призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны», — заявил Укибай.

Ранее в СМИ появилась информация, что Назарбаев был арестован, но потом была опровергнута.

Утром 8 января стало известно, что экс-председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов был задержан правоохранительными органами, его подозревают в госизмене.