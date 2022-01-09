Назарбаев добровольно решил покинуть пост главы Совета безопасности

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лично принял решение об уходе с поста руководителя Совета Безопасности страны. Об этом сообщил пресс-секретарь Айдос Укибай, его словам привел Telegram-канал Sputnik.

«Назарбаев как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны», — заявил Укибай. После ухода Елбасы 'эту должность принял Касым-Жомарт Токаев.

Он также заверил, что нынешний глава государства и Назарбаев всегда были «по одну сторону баррикад».

Укибай сообщил, что совместной работой они «вновь продемонстрировали монолитность государственной власти».

Ранее в СМИ появилась информация, что Назарбаев был арестован, но потом была опровергнута. Политик в настоящее время находится в Нурсултане, он не покидал Казахстан во время массовых протестов.