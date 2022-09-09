Журналист из Ирландии развенчал миф о безграничной любви британцев к королеве | 360°

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Журналист из Ирландии развенчал миф о безграничной любви британцев к королеве

Журналист О’Брайен: абсолютная любовь к Елизавете II — это ложь британских СМИ

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Цель британских СМИ — заставить думать страну, будто скончавшуюся накануне королеву Елизавету II любит все Соединенное Королевство. Но это не так. Такое мнение высказал «360» ирландский фотограф и журналист Дин О’Брайен.

«Ей было 96 лет, и она наслаждалась легкой жизнью, за которую обычные трудяги платили своими налогами. И теперь многие пожилые люди этой зимой умрут от холода и голода», — заявил он.

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Он обратил внимание: накануне на Трафальгарской площади действительно собралось много людей, они распевали национальный гимн и были по большей части пьяны. Их-то и показывали по телевидению, чтобы продемонстрировать, как государство скорбит.

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«Я британец, но мои корни из Ирландии. Королевская семья несет ответственность за многие зверства против ирландского народа и по сей день все еще оккупирует север Ирландии», — сказал О’Брайен.

Ирландский журналист также предупредил: не стоит удивляться, если в ближайшие несколько недель западные СМИ обнаружат какой-нибудь русский след в смерти королевы. По его словам, в Великобритании это уже стало национальной традицией — винить русских во всех своих бедах.

Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Наследником стал принц Чарльз Уэльский. Он выбрал тронное имя Карл III.

Великобритания

Королевская семья Британии

Умерла Елизавета II

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