Мохаммад Хасан Ахунд станет исполняющим обязанности премьер-министра Афганистана. Об этом написала Al Jazeera.

Министерство иностранных дел возглавит Амир Хан Мутаки, а министром обороны талибы* решили назначить одного из лидеров радикального движения Мохаммада Якуба.

Будущий премьер сейчас возглавляет совет руководства движения «Талибан»*. Сам он из Кандагара, второго по величине города страны, который перешел под контроль боевиков в августе незадолго до взятия столичного Кабула.

Члены «Талибана»* ранее пригласили на церемонию формирования нового правительства представителей России, Китай, Турции, Ирана, Катара и Пакистана.

Силы сопротивления между тем продолжают отстреливаться от талибов* в Панджшере. Боевики объявляли, что провинция уже перешла под их контроль и война окончена, но сообщения о столкновениях все еще продолжают поступать.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что до признания власти талибов* пока еще далеко.

* Талибы, движение «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России