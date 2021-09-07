Мохаммад Хасан Ахунд станет главой афганского правительства — Al Jazeera
Мохаммад Хасан Ахунд станет исполняющим обязанности премьер-министра Афганистана. Об этом написала Al Jazeera.
Министерство иностранных дел возглавит Амир Хан Мутаки, а министром обороны талибы* решили назначить одного из лидеров радикального движения Мохаммада Якуба.
Будущий премьер сейчас возглавляет совет руководства движения «Талибан»*. Сам он из Кандагара, второго по величине города страны, который перешел под контроль боевиков в августе незадолго до взятия столичного Кабула.
Члены «Талибана»* ранее пригласили на церемонию формирования нового правительства представителей России, Китай, Турции, Ирана, Катара и Пакистана.
Силы сопротивления между тем продолжают отстреливаться от талибов* в Панджшере. Боевики объявляли, что провинция уже перешла под их контроль и война окончена, но сообщения о столкновениях все еще продолжают поступать.
Президент США Джо Байден ранее заявил, что до признания власти талибов* пока еще далеко.
* Талибы, движение «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России