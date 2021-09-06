Талибы* заявили об окончании войны в Афганистане

Движение «Талибан»* провозгласило окончание войны в Афганистане. Они заявили, что взяли под контроль Панджшер, но силы сопротивления это опровергают.

Талибы добавили, что новое правительство в Афганистане будет объявлено через несколько дней. В том же время представитель Фронта национального сопротивления Афганистана Али Назари анонсировал скорое выступления своего лидера Ахмада Масуда. Назари добавил, что Масуд сейчас находится в безопасном месте. Об этом написало РИА «Новости».

Движение «Талибан»* захватило власть в стране в середине августа после того, как без боя взяли Кабул. Эти события происходили на фоне вывода войск США из страны.

Единственным неподконтрольным талибам* регионом являлась провинция Панджшера. Однако утром 6 сентября появилась противоречивая информация об этой провинции. Талибы заявили, что полностью взяли под контроль Панджшер. Однако ополченцы эти сообщения опровергли.

Тем временем AFP рассказало о опубликованном «Талибаном»* документе, где говорится об организации работы учебных заведений. Студенткам, по данным агентства, предписывается ходить в никабе.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.