Байден заявил, что до признания талибов* в Афганистане еще далеко

До признания правительства в составе участников радикального движения «Талибан»* в Афганистане еще далеко. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

Журналисты Белого дома опубликовали на сайте новое заявление президента Байдена. По их словам, глава государства проявил инициативу и подошел к встречавшему его пулу. В частности, его спросили о признании режима талибов*.

«До этого далеко. До этого далеко», — сказал Байден, отвечая на этот вопрос.

В середине августа талибы* в Кабул. Недавно они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.

В СМИ накануне появилась информация, что в афганской провинции Панджшер силы сопротивления ведут интенсивные бои с талибами*. Регион не захотел подчиняться захватившему власть в стране радикальному движению.

*Террористическая организация, запрещенная в России.