«Могла бы похоронить Трампа»: Пушков оценил решение США не идти на войну с Ираном
«Ни один республиканец, включая „ястребов“, не потребовал от Трампа военной реакции на удар Ирана по базам. Война с Ираном непопулярна в США и могла бы похоронить Трампа, если бы он на нее решился», — написал Пушков в Twitter.
Он добавил, что американский лидер, отказавшись от собственных угроз, поступил «здраво». Однако остаться военным США в Ираке станет труднее.
Вечером 9 января Трамп выступил с обращением к гражданам США и властям Ирана. Он заявил, что американская сторона готова к миру с Тегераном. При этом глава Вашингтона добавил, что НАТО необходимо быть более активными на Ближнем Востоке.
Заявление президента США последовало после атаки на две американские военные базы в Ираке. Ракетный удар со стороны Ирана произошел в ночь на 8 января. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что атака была успешной. Пуск ракет стал ответным шагом на убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, который погиб 3 января во время обстрела аэропорта Багдада со стороны Штатов.