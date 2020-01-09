«Могла бы похоронить Трампа»: Пушков оценил решение США не идти на войну с Ираном

Если бы президент США Дональд Трамп объявил начало военных действий против Ирана, то эта война могла бы его «похоронить». Глава Вашингтона поступил здраво, отказавшись от вооруженного ответа на ракетные атаки своих баз. Такое заявление сделал член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Ни один республиканец, включая „ястребов“, не потребовал от Трампа военной реакции на удар Ирана по базам. Война с Ираном непопулярна в США и могла бы похоронить Трампа, если бы он на нее решился», — написал Пушков в Twitter.

Он добавил, что американский лидер, отказавшись от собственных угроз, поступил «здраво». Однако остаться военным США в Ираке станет труднее.

Вечером 9 января Трамп выступил с обращением к гражданам США и властям Ирана. Он заявил, что американская сторона готова к миру с Тегераном. При этом глава Вашингтона добавил, что НАТО необходимо быть более активными на Ближнем Востоке.

Заявление президента США последовало после атаки на две американские военные базы в Ираке. Ракетный удар со стороны Ирана произошел в ночь на 8 января. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что атака была успешной. Пуск ракет стал ответным шагом на убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, который погиб 3 января во время обстрела аэропорта Багдада со стороны Штатов.