Трамп заявил о готовности к миру с Ираном

Дональд Трамп в своем телеобращении к американцам высказался о том, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном. Вашингтон надеется на гармоничные отношения Тегерана со всеми остальными странами мира.

«Обращаюсь к народу и руководству Ирана. Мы хотим, чтобы у вас было великое будущее, которого вы заслуживаете: процветание в вашей стране и гармоничные отношения со странами мира. Соединенные Штаты готовы к миру со всеми, кто стремится к нему», — заявил американский лидер.

США также обратились к НАТО с просьбой быть более активными в ближневосточном регионе. «Сегодня я попрошу НАТО обеспечить гораздо более глубокую вовлеченность в процессы на Ближнем Востоке», — указал Трамп.

Он также сообщил, что в ответ на иранские атаки, США введут против Ирана новые экономические санкции.