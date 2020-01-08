СМИ опубликовали фото баз США после ракетного удара

Агенство Bloomberg опубликовало на своей странице в Тwittеr спутниковый снимок, на котором запечатлена американская база Эйн-аль-Асад в Ираке после иранского ракетного удара.

На фотографиях видны следы разрушения от ракет. Как минимум пять объектов были серьезно повреждены взрывами.

Согласно информации агенства, иранские военные намеренно использовали управляемые ракеты, благодаря чему американцы, находившиеся на базе, не пострадали.

В ночь на 8 января иранские военные нанесли несколько ракетных ударов по двум военным базам США в Ираке в ответ на убийство в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате атаки американских ВВС.

Сегодня президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации заявил, что Иран нанес незначительный урон американским инфраструктурам в Ираке, при этом никто из военных не пострадал.