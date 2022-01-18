Модель Playbоу осталась с парализованным лицом после 53 пластических операций

Модель Playboy и порнозвезда Лорена Фабиана Колотта из Техаса сделала 53 пластические операции, чтобы полностью изменить внешность, а в итоге получила парализованное лицо. Теперь ей предстоит реабилитация.

На такое количество пластических операций 45-летняя Колотта, известная также как Сабрина Саброк, решилась ради кукольной внешности. Об этом она мечтала с самого детства, написал таблоид Daily Star.

Модель откладывала деньги, чтобы добиться желаемого. Она сделала подтяжку лица и инъекции ботокса, увеличила губы и грудь. Помимо этого, Колотта набила себе много татуировок.

Неожиданный финал на пути к ее заветной цели наступил во время очередного введения ботокса и гиалуроновой кислоты. Внезапно часть ее лица парализовало.

«Я не могу улыбаться. Я чувствую себя идиоткой. Я делала инъекции каждую неделю, и врачи сказали, что у меня осложнения. Я заработала паралич правой стороны лица», — посетовала Колотта.

По данным издания, модель собирается пройти реабилитацию в центре медитации. Она надеется, что это поможет расслабить парализованные мышцы и в целом успокоиться после произошедшего.