Ботокс был создан для лечения косоглазия. Его первооткрыватель Алан Скотт считал разглаживание морщин легкомыслием

Доктор Алан Скотт умер на 90-м году жизни из-за осложнений от сепсиса. Он был офтальмологом, предложившим использовать ботокс для лечения косоглазия и блефароспазма. Позже выяснилось, что препарат также отлично разглаживает морщины.

Лекарство от косоглазия

Алан Скотт умер 16 декабря в больнице Калифорнии от осложнений, вызванных сепсисом. Ему было 89 лет. Об этом сообщил Wаshingtоn Роst.

Он известен как офтальмолог, который первым начал применять ботокс в качестве медицинского средства.

Ботокс — это препарат на основе ботулотоксина, который вырабатывается бактерией Clostridium botulinum. Данный токсин поражает нервы и даже в незначительных количествах может вызвать паралич мышц и смерть. Впервые ученые обратили на него внимание во время Второй мировой войны. Армия США рассматривала ботулотоксин как возможное биологическое оружие, но пришла к выводу, что оно не очень подходило для ведения войны.

А в 1960-х ботокс привлек внимание Алана Скотта. Проводя исследования, он отметил парализующее действие вещества на мышцы и предположил, что очищенная форма ботулинического токсина может использоваться для лечения или облегчения таких болезней, как косоглазие и блефароспазм.

Скотт получил образцы ботулотоксина и провел клинические испытания на обезьянах, убедившись, что его теория верна. Тогда он основал компанию Oculinum для производства одноименного препарата, одобренного в США в 1989 году, для лечения косоглазия и блефароспазма.

Позже врачи также выяснили, что ботокс можно использовать для уменьшения боли при мигрени и цервикальной дистонии, для облегчения сжатия челюстей и некоторых затруднений при жевании и глотании, для уменьшения мышечной спастичности у людей с церебральным параличом и для лечения гипергидроза или чрезмерного потоотделения.

Косметологический эффект

Обнаружение косметологического эффекта ботокса можно назвать случайным. После введения инъекций пациенты стали замечать, что кожа в этих местах разглаживалась. Некоторые шутили, что идут к доктору Скотту, чтобы убрать морщины, но он лишь смеялся над этим. По его словам, он не воспринимал этот эффект препарата всерьез.

В отличие от Скотта к словам пациентов прислушалась канадский офтальмолог Джин Каррутерс и рассказала об этих наблюдениях своему мужу дерматологу Аластеру Каррутерсу. Пара решила изучить этот вопрос, провела эксперименты и уже в 1992 году опубликовала первое исследование о том, как ботокс разглаживал морщины.

Наряду с ними фармацевтическая компания Allergan в 1991 году приобрела права на препарат Скотта и переименовала его в ботокс, что стало началом активного использования препарата именно в сфере косметологии.

Многие знаменитости кололи препарат в косметических целях еще до того, как его официально одобрили для использования в 2002 году. Например, в 1997 году спрос на него был так велик, что в США случился его дефицит.

Интересно и то, что поначалу препарат казался доступным только для богатых и знаменитых людей, но за годы цены на него снизились, сделав ботокс одной из самых доступных косметических процедур для людей.

Многие знаменитости стали преданными поклонниками препарата и не скрывают этого. Саймон Коуэлл заявил, что ботокс добавил 10 лет его экранной карьере. Стивен Тайлер открыто говорил о регулярных инъекциях для разглаживания морщин, как и Синди Кроуфорд, Ким Кардашьян, Келли Рипа, Ванесса Уильямс и другие.

Впрочем, были и те, кто критиковал ботокс. Актрисы Кортни Кокс, Гвинет Пэлтроу и Кэмерон Диаз пережили негативный опыт с омолаживающими инъекциями. По их словам, им ввели слишком много препарата, что сделало их лица странными, неестественными и чужими.

Самого Алана Скотта такая популярность препарата в косметологической сфере всегда удивляла.

«Жизнь — это загадка. Это потрясающе, все, что происходит», — говорил он в одном из своих интервью. Для него подобное применение препарата было «очаровательным и слегка легкомысленным», ведь он придумывал его для лечения серьезных расстройств.

За 2020 год в США провели 4,4 миллиона косметических процедур с ботоксом, а в Великобритании цифры колеблются в районе 100 тысяч инъекций в год.