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    28 декабря 2021, 22:35

    Главные жертвы пластической хирургии. Как близнецы Богдановы стали мировым мемом

    AFP: один из знаменитых близнецов Богдановых умер в возрасте 72 лет

    Сабина Абубекирова

    В возрасте 72 лет умер один из двух знаменитых братьев Богдановых — Григорий. Большую часть своей жизни он посвятил науке и работе на французском телевидении. Однако в соцсетях он был известен тем, что сделал много пластических операций.

    Главные жертвы пластической хирургии. Как близнецы Богдановы стали мировым мемом

    Одна из самых известных жертв пластической хирургии на планете, бывшая звезда французского телевидения Григорий Богданов скончался в возрасте 72-х лет в парижской больнице. Об этом сообщило AFP.

    «Окруженный любовью своей семьи и близких, Гришка Богданов мирно скончался 28 декабря 2021 года, чтобы присоединиться к звездам», — сказали его родные.

    Кто они такие?

    Григорий вместе со своим братом близнецом Игорем Богдановым стал звездой французского телевидения в 1970-х годах. Они происходили из знатных русских семей и выросли, изучая немецкий, французский, русский и английский языки.

    Их бабушка была членом знатной семьи Коловрат из Богемии, а еще она потрясла европейское высшее общество, забеременев от их дедушки — афроамериканского тенора Роланда Хейса, будучи замужем за другим мужчиной. Отцом братьев был русский художник татарского происхождения Юрий Михайлович Остасенко-Богданов.

    В университетские годы Игорь изучал семиологию, а Григорий окончил Институт политических исследований. Первую популярность братья получили, запустив собственное шоу о научной фантастике и роботах под названием Temps X в 1970-х годах.

    В конце 1990-х они также защитили докторские диссертации, но в 2010 году Национальный комитет научных исследований по математике и теоретической физике признал их не несущими научной ценности.

    Пластические операции

    Вторую волну популярности братья получили из-за кардинальных изменений во внешности. В начале 1980-х они выглядели достаточно естественно, но к концу 1990-х, когда Богдановым было больше 50 лет, их лица стали меняться. Поклонники предполагают, что они начали делать пластические операции и вставлять имплантаты.

    Их щеки и подбородки стали более вытянутыми, также изменились форма и размер губ. Предположительно, братья вставили имплантаты в подбородок и щеки, а также регулярно вкалывали ботокс в лицо.

    Однако близнецы всегда отрицали «чрезмерное пристрастие к пластическим операциям».

    Стали мемом

    Согласно TJournal, третью волну славы братья получили в 2020 году, когда фотография Игоря Богданова стала основой для мемов. На ней он говорил с кем-то по телефону. Люди начали использовать ее, придумывая к ней разные подписи. Например, мужчина требовал то обвалить курс рубля, то устроить пандемию.

    Все началось с того, что фотографии братьев стали расходиться по политической доске 4chan, где один из пользователей придумал шутливую теорию заговора о том, что Богдановы — самые могущественные люди в мире. Они якобы управляли Францией, обладали сверхъестественными силами и все в этом духе.

    Конспирология дошла до «Двача», где и начали использовать фото Игоря Богданова с телефоном, по которому он якобы раздавал приказы. Например, обвалить курс биткоина или заразить Трампа коронавирусом.

    Проблемы с законом

    Впрочем, братья знамениты не только этим, но и регулярными нарушениями закона. Первый скандал коснулся их докторских степеней, которые они получили в 1990-х в Университете Бургундии в Дижоне, и научных работ, которые публиковались в известных журналах по физике.

    Оказалось, что они не представляли из себя ничего кроме набора из научных терминов. Они были нелогичными и бессмысленными, поэтому в 2010 году Национальный комитет научных исследований по математике и теоретической физике Франции признал, что работы близнецов не имели научной ценности.

    Богдановы тогда оскорбились и подали на комитет в суд, потребовав компенсацию за ущерб репутации. За это они хотели получить миллион евро, но в итоге спустя три года судебных тяжб братья не только проиграли дело, но еще и были обязаны выплатить компенсацию комитету в размере двух тысяч евро.

    Это было в 2015 году, после этого они еще дважды попадали в заголовки газет в 2018 году. Сначала полиция оштрафовала Игоря Богданова на 1500 евро за то, что он ворвался в дом своей бывшей девушки — модели и студентки биологии, 23-летней Джули Джардон.

    Как писал The Local, Григорий пытался оправдать своего брата, сказав, что у того страстный темперамент.

    «Иногда он слишком напряжен, когда переключается с любви на дружбу. Он страстный человек, и иногда это приводит к вспыльчивому поведению», — говорил тот.

    Спустя еще пару месяцев про братьев заговорили вновь, потому что их подозревали в мошенничестве на сумму 800 тысяч евро. Близнецы якобы ввели в заблуждение некую Сириллу П. обещаниями о привлекательных научных инвестициях, которые на самом деле принесли бы прибыль только им. Богдановы свою вину отрицали.