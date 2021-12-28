Главные жертвы пластической хирургии. Как близнецы Богдановы стали мировым мемом

В возрасте 72 лет умер один из двух знаменитых братьев Богдановых — Григорий. Большую часть своей жизни он посвятил науке и работе на французском телевидении. Однако в соцсетях он был известен тем, что сделал много пластических операций.

Одна из самых известных жертв пластической хирургии на планете, бывшая звезда французского телевидения Григорий Богданов скончался в возрасте 72-х лет в парижской больнице. Об этом сообщило AFP.

«Окруженный любовью своей семьи и близких, Гришка Богданов мирно скончался 28 декабря 2021 года, чтобы присоединиться к звездам», — сказали его родные.

Кто они такие?

Григорий вместе со своим братом близнецом Игорем Богдановым стал звездой французского телевидения в 1970-х годах. Они происходили из знатных русских семей и выросли, изучая немецкий, французский, русский и английский языки.

Их бабушка была членом знатной семьи Коловрат из Богемии, а еще она потрясла европейское высшее общество, забеременев от их дедушки — афроамериканского тенора Роланда Хейса, будучи замужем за другим мужчиной. Отцом братьев был русский художник татарского происхождения Юрий Михайлович Остасенко-Богданов.

В университетские годы Игорь изучал семиологию, а Григорий окончил Институт политических исследований. Первую популярность братья получили, запустив собственное шоу о научной фантастике и роботах под названием Temps X в 1970-х годах.

В конце 1990-х они также защитили докторские диссертации, но в 2010 году Национальный комитет научных исследований по математике и теоретической физике признал их не несущими научной ценности.

Пластические операции

Вторую волну популярности братья получили из-за кардинальных изменений во внешности. В начале 1980-х они выглядели достаточно естественно, но к концу 1990-х, когда Богдановым было больше 50 лет, их лица стали меняться. Поклонники предполагают, что они начали делать пластические операции и вставлять имплантаты.

Их щеки и подбородки стали более вытянутыми, также изменились форма и размер губ. Предположительно, братья вставили имплантаты в подбородок и щеки, а также регулярно вкалывали ботокс в лицо.

Однако близнецы всегда отрицали «чрезмерное пристрастие к пластическим операциям».

Стали мемом

Согласно TJournal, третью волну славы братья получили в 2020 году, когда фотография Игоря Богданова стала основой для мемов. На ней он говорил с кем-то по телефону. Люди начали использовать ее, придумывая к ней разные подписи. Например, мужчина требовал то обвалить курс рубля, то устроить пандемию.

Все началось с того, что фотографии братьев стали расходиться по политической доске 4chan, где один из пользователей придумал шутливую теорию заговора о том, что Богдановы — самые могущественные люди в мире. Они якобы управляли Францией, обладали сверхъестественными силами и все в этом духе.

Конспирология дошла до «Двача», где и начали использовать фото Игоря Богданова с телефоном, по которому он якобы раздавал приказы. Например, обвалить курс биткоина или заразить Трампа коронавирусом.

Проблемы с законом

Впрочем, братья знамениты не только этим, но и регулярными нарушениями закона. Первый скандал коснулся их докторских степеней, которые они получили в 1990-х в Университете Бургундии в Дижоне, и научных работ, которые публиковались в известных журналах по физике.

Оказалось, что они не представляли из себя ничего кроме набора из научных терминов. Они были нелогичными и бессмысленными, поэтому в 2010 году Национальный комитет научных исследований по математике и теоретической физике Франции признал, что работы близнецов не имели научной ценности.

Богдановы тогда оскорбились и подали на комитет в суд, потребовав компенсацию за ущерб репутации. За это они хотели получить миллион евро, но в итоге спустя три года судебных тяжб братья не только проиграли дело, но еще и были обязаны выплатить компенсацию комитету в размере двух тысяч евро.

Это было в 2015 году, после этого они еще дважды попадали в заголовки газет в 2018 году. Сначала полиция оштрафовала Игоря Богданова на 1500 евро за то, что он ворвался в дом своей бывшей девушки — модели и студентки биологии, 23-летней Джули Джардон.

Как писал The Local, Григорий пытался оправдать своего брата, сказав, что у того страстный темперамент.

«Иногда он слишком напряжен, когда переключается с любви на дружбу. Он страстный человек, и иногда это приводит к вспыльчивому поведению», — говорил тот.

Спустя еще пару месяцев про братьев заговорили вновь, потому что их подозревали в мошенничестве на сумму 800 тысяч евро. Близнецы якобы ввели в заблуждение некую Сириллу П. обещаниями о привлекательных научных инвестициях, которые на самом деле принесли бы прибыль только им. Богдановы свою вину отрицали.