Мир 20 декабря 2023, 09:12 Мобилизовать депутатов предложили на Украине Очередную петицию с призывом мобилизовать депутатов внесли на сайт Зеленского РИА «Новости»

Читать 360tv в

На Украине предложили мобилизовать парламентариев. Петиция об этом появилась на сайте президента Владимира Зеленского.

Авторы инициативы отметили, что в законодательстве Украины есть пробелы, которые привели к неравным условиям мобилизации. Народные депутаты являются военнообязанными. При том на период мобилизации они не подлежат призыву. Это нарушает конституционное равенство украинцев, заверили авторы документа.

Реклама

Петицию зарегистрировали во вторник, 19 декабря. Документ собрал пока только примерно 450 голосов, а для его рассмотрения необходимы 25 тысяч.

Ранее этот вопрос уже поднимали на Украине. Депутат местного парламента Александр Дубинский регистрировал подобную петицию. Причем в начале декабря документ набрал необходимые доя рассмотрения президентом страны 25 тысяч голосов.

Накануне Зеленский провел пресс-конференцию. Он отметил, что командование украинской армии и Генштаб ВСУ предложили дополнительно призвать до 500 тысяч человек. Также Зеленский сообщил, что не будет подписывать проект закона о мобилизации женщин.