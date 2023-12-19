Мир 19 декабря 2023, 21:30 Зеленский раскрыл судьбу закона о мобилизации женщин на Украине Зеленский заявил, что не подпишет законопроект о мобилизации женщин в ряды ВСУ Flickr

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не подпишет законопроект о мобилизации женщин для службы в вооруженных силах страны. Об этом он сообщил сегодня в рамках предновогодней итоговой пресс-конференции, написал RT.

«Если будут адекватные аргументы, то будем снижать мобилизационный возраст до 25 лет», — подчеркнул украинский лидер.

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При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный убежден, что мобилизацию на Украине нужно не усиливать, а возвращать в первоначальные рамки. Он также не поддержал увольнение всех областных военкомов после коррупционных скандалов летом 2023 года. Залужный заявил, что со своих постов ушли профессионалы, которые знали, как работать.

Ранее Зеленский заявил, что командование ВСУ и Генеральный штаб украинских войск предложили дополнительно призвать в рамках мобилизации от 450 до 500 тысяч человек.