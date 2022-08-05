Мобилизация военизированной палестинской группировки началась в Дженине (Палестина). Они обещают ответить Израилю силой и проводят марш.

Как сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости», также движение «Исламский джихад»* заявило о том, что их ракеты еще не запущены на полную мощность. По словам представителей террористической организации, они пытаются «создать систему изнурительных пусков час за часом, у нас есть для этого время».

Несколькими часами ранее над израильскими городами Явне и Лахиш зазвучали сирены воздушной тревоги. Жителей предупредили о возможных ракетных обстрелах из сектора Газа. По Израилю выпустили 50 ракет. Из них 44 удалось сбить, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

До этого самолеты Армии обороны Израиля нанесли удары по позициям группировки «Исламский джихад»* в рамках операции «Рассвет». В ходе атаки был убит командир северных районов сектора Газа Тайсира аль-Джабари. Также при операции ликвидировали около 15 террористов и два отряда оперативных войск.

*«Исламский джихад» — террористическая организация, запрещенная на территории России.