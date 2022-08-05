Сирены воздушной тревоги сработали в центре и на юге Израиля. Видео

Над израильскими городами Явне и Лахиш зазвучали сирены воздушной тревоги, сообщил RT со ссылкой на армию страны. Жителей предупредили о возможных ракетных обстрелах из сектора Газа.

По Израилю, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале, выпустили 50 ракет. Из них 44 удалось сбить.

Для этого задействовали систему ПРО «Железный купол», уточнил RT. В том числе он сработал над Ашдодом.

Ранее самолеты Армии обороны Израиля ударили по позициям группировки «Исламский джихад»* в рамках операции «Рассвет». В ходе атаки был убит командир северных районов сектора Газа Тайсира аль-Джабари, около 15 террористов и два отряда оперативных войск.

*«Исламский джихад» — террористическая организация, запрещенная на территории России.