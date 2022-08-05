Авиаудары армии Израиля по сектору Газа сняли на видео

Боевые самолеты Армии обороны Израиля нанесли удары по позициям запрещенной в РФ террористической организации «Исламский джихад»* в рамках операции «Рассвет». Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства страны, опубликовав кадры авианалета.

На опубликованных кадрах видно, что ракеты выпущены по высотным постройкам.

Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что в ходе атак убит командир северных районов сектора Газа Тайсира аль-Джабари, который разрабатывал план противотанковых атак против Израиля, а также около 15 террористов и два отряда оперативных войск, готовивших нападение.

РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав палестинского анклава сообщило, что в результате атаки израильских самолетов погибли семь человек, 40 получили ранения. Группировка «Исламский джихад»* подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари.

На граничащих с сектором Газа территориях власти Израиля ввели режим чрезвычайной ситуации в радиусе 80 километров. Жителей попросили спуститься в бомбоубежища и не покидать их без причины. Режим продолжит действовать до 20:00 ближайшей субботы.

*«Исламский джихад» — террористическая организация, запрещенная на территории России.