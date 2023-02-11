Мир 11 февраля 2023, 22:03 Многотысячная акция протеста в Париже переросла в стычку с силовиками BFMTV: на акции протеста против пенсионной реформы в Париже начались беспорядки Pixabay

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В Париже началась четвертая акция протеста против пенсионной реформы, демонстрация переросла в столкновения с силовиками. Задержаны десятки человек, сообщил французский телеканал BFMTV.

Во время шествия в толпе появились радикалы и начали крушить витрины. Полиция попыталась предотвратить беспорядки, в нее полетели стеклянные бутылки, петарды, файеры. Акция протеста переросла в столкновение с силовиками. Полицейские применили слезоточивый газ, задержано несколько десятков человек.

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Это четвертая подобная манифестация в Париже. Демонстранты начали шествие от площади Республики и планируют дойти до площади Нации. Участники протестов несут транспаранты и скандируют лозунги.

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Акции протестов проходят по всей Франции, в крупных городах количество участников достигает 100 тысяч человек. Французы выступают против проекта пенсионной реформы, которую 10 января представила премьер-министр Элизабет Борн. Согласно закону, пенсионный возраст планируют повышать на три месяца в год, к 2030 году он достигнет 64 лет.