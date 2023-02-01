Мир 01 февраля 2023, 01:02 Акция против пенсионной реформы собрала 87 тысяч парижан BFMTV: в Париже акция против пенсионной реформы собрала 87 тысяч человек РИА «Новости»

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Жители Франции вышли на митинг против пенсионной реформы. На улицах Парижа собрались около 87 тысяч человек, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные полиции.

Протестная акция проходила во французской столице во вторник, 31 января. Согласно информации префектуры полиции, митинг собрал порядка 87 тысяч человек. В какой-то момент участники демонстрации устроили драку. В результате столкновений правоохранители задержали 30 парижан. Сотрудникам полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы успокоить людей. Агрессивно настроенные демонстранты забрасывали их бутылками и камнями.

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По сведениям профсоюза «Всеобщая конфедерация труда», в протестных акциях по всей Франции участвовали 2,8 миллиона человек. Все они выступили против проведения пенсионной реформы.

Ранее премьер Франции Элизабет Борн представила проект пенсионной реформы, подразумевающий повышение возраста выхода на пенсию. Правительство страны планирует принять документ в 2023 году. Если это произойдет, то к 2030 году пенсионный возраст во Франции достигнет 64 лет.