«Много не привезут». Вирусолог объяснил, почему открытие Турции не ухудшит ковид-ситуацию в России

С 22 июня Россия возобновит авиасообщение с Турцией. На ситуацию с коронавирусом в РФ решение повлияет вряд ли, отметил в беседе с «360» научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

Специалист заметил, что положение дел в государстве схоже с происходящим в России. Но заболеваемость в Турции пошла на спад.

«Вряд ли очень много оттуда привезут. Тем более, насколько я знаю, во всех отелях там определенные правила соблюдаются. Стараются и дистанцию держать, и в общественных местах маски надевать. Не думаю, что что-то серьезно изменится», — сказал Зверев.

Российские самолеты перестали летать по турецкому направлению с 15 апреля. Полеты ограничили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в республике. Запрет планировали снять 1 июня, но потом продлили.

Возобновить авиасообщение решили по итогам инспекционной поездки в Турцию группы российских экспертов.

С 28 июня рейсы из РФ снова будут осуществлять еще в восемь стран: США, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, Италию, Кипр и Северную Македонию.