Младенец родился с коронавирусом в Японии

Японские врачи зафиксировали первый возможный случай передачи коронавируса от матери новорожденному. Об этом сообщил NHK.

По данным Японского педиатрического общества, коронавирус выявили у ребенка по результатам ПЦР-теста, который был сделан сразу после рождения малыша. При этом проблем со здоровьем у ребенка нет. Всего были исследованы данные более чем тысячи медучреждений, в которых по состоянию на август прошлого года от матерей, зараженных коронавирусом, родилось 52 ребенка. Только у одного из малышей выявили коронавирус.

Несмотря на то, что такие случаи были отмечены и в других странах, специалисты считают, что это не представляет серьезной угрозы, так как возможность передачи вируса от матери новорожденному довольно низка, а симптомы незначительны. Однако беременным женщинам все же рекомендовано соблюдать меры предосторожности.

Мутировавший коронавирус ранее обнаружили у новорожденного в Швеции. А в США у медработницы, которая привилась от коронавируса на 36-й неделе беременности, родился ребенок с антителами.