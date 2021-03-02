Шведы нашли мутировавший коронавирус в новорожденном

Шведские ученые впервые обнаружили мутировавшую форму коронавируса SARS-CoV-2 в новорожденном младенце. Его мать была заражена COVID-19.

Беременная женщина с сильными болями в животе была доставлена в больницу в Мальме. Врачи заметили, что у ее ребенка аномально низкая частота сердечных сокращений, что может служить признаком недостатка кислорода. Было проведено кесарево сечение, а анализы подтвердили, что мать и ребенок заражены коронавирусом. Геномы SARS-CoV-2 были секвенированы, после чего стало ясно, что ребенок был инфицирован до рождения, сообщило издание The Conversation.

Несмотря на то что изначально анализы показали схожесть вирусов у матери и ребенка, вскоре специалисты выявили изменения у вируса у младенца. Появился новый штамм, который генетически отличался от первичного. Ученые считают, это первый раз, когда удалось зафиксировать случай мутации коронавируса при его передаче от матери к еще не родившемуся плоду.

Мутация A107G произошла всего через пять дней после рождения ребенка. Ученые также обнаружили обширные повреждения плаценты из-за воспаления. Мать быстро вылечилась от COVID-19, однако новорожденному потребовалась неонатальная помощь из-за преждевременных родов. У ребенка выработались антитела к вирусу, и он не страдал от серьезной симптоматики.

Передача коронавируса от беременной женщины к плоду происходит очень редко, поскольку плацента служит барьером для инфекции.

Английские ученые зафиксировали рост преждевременных родов среди женщин, зараженных коронавирусом. При этом COVID-19 не влияет на вес ребенка.

Коронавирус может спровоцировать выкидыш во время беременности, поэтому женщинам лучше планировать пополнение в семье после полного восстановления от СOVID-19. Об этом предупредил президент Российского общества акушеров-гинекологов, профессор, академик РАН и РАМН Владимир Серов.